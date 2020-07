Coronavirus: altri 3 positivi nel cluster venezuelano di Campobasso

Brutte notizie dai 255 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ci sono altre tre persone postive che hanno avuto contatti con i venezuelani ospitati in un appartamento della diocesi, così come ha spiegato il direttore generale dell'Asrem Florenzano

CAMPOBASSO. Continua a preoccupare la situazione dei contagi nell'ormai noto focolaio esploso nella comunità venezuelana ospite a Campobasso.

Ai 14 soggetti sui quali era già stata riscontrata la positività al Covid-19 tra martedì e giovedi scorso, se ne sono aggiunti altri 3 nelle ultime 24 ore, su un totale di 255 tamponi processati. "I tre nuovi positivi sono tutti asintomatici - ha spiegato il direttore generale dell'Asrem Florenzano - e hanno avuto contatti con i venezuelani ospitati in un appartamento della Chiesa".

Intanto i casi attualmente positivi in Molise sono 21, di cui 18 in provincia di Campobasso e 3 in provincia di Isernia. Nessun ricovero nel reparto di malattie infettive del Cardarelli e questa è l'unica buona notizia.

La città nelle ultime ore è ripiombata nel timore e nella preoccupazione, sentimenti già percepiti quando tra fine aprile e inizio maggio si scatenò il grande focolaio epidemiologico che coinvolse la comunità Rom del capoluogo

