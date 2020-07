Sanità, una vera ‘Casa della salute’ a Frosolone: otto sindaci da Toma

Gli amministratori di Bagnoli, Civitanova, Duronia, Frosolone, Macchiagodena, Molise, Sant’Elena e Torella chiedono l’attuazione del piano sanitario con il potenziamento dei servizi sul territorio. Lunedì 27 luglio la riunione con il governatore



FROSOLONE. Preoccupati dal calo di servizi sanitari sul territorio, invocano l’istituzione della “Casa della salute” a Frosolone e per questo incontrano il presidente della Regione Donato Toma.

Si tratta dei sindaci di otto comuni compresi tra le province di Campobasso e Isernia, precisamente: Bagnoli del Trigno, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Macchiagodena, Molise, Sant’Elena Sannita, Torella del Sannio.

Gli amministratori si dicono preoccupati per le condizioni in cui versa il distretto, che ormai da tempo “patisce la carenza di personale, in particolar modo quello infermieristico, oltre alla mancanza di una serie di apparecchiature strumentali per la diagnostica”. Pertanto, l’appello al governatore con il quale è stato fissato un incontro per lunedì 27 luglio.

Nell’occasione i sindaci Camele, Ciampittiello, D’Amico, Ianiro, Ciccone, Cirelli, Terriaca e Lombardi chiederanno al presidente Toma “la risoluzione delle problematiche legate alla gestione del plesso di Frosolone e che venga, gradatamente, attuato il piano sanitario che prevede il potenziamento della medicina di territorio e l’istituzione in loco della ‘casa salute di tipo intermedio’ che, ad ora, è istituita solo sulla carta”. Con l’auspicio che si trovi prontamente una soluzione.

