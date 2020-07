Coronavirus, i contagi in Molise arrivano dall’estero. Positive 3 persone rientrate dal Kosovo

I nuovi casi riscontrati a Pesche., in una famiglia che risiede in paese e che aveva avvertito il medico di base e rispettato il protocollo.. Uno dei nuovi pazienti ha avuto bisogno del ricovero nel reparto di Malattie infettive del 'Cardarelli'. Intanto la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione invita ad avere maggiore attenzione per chi torna in Italia da altri Paesi

CAMPOBASSO. Dopo il cluster dei venezuelani a Campobasso nuovi contagi in Molise da parte di persone provenienti o rientrate dall’estero. Dai 143 tamponi processati nella giornata di oggi sono stati riscontrati 3 nuovi casi di Coronavirus, relativi a 3 persone di Pesche rientrate dal Kosovo.

Persone di origine kosovara ma che vivono in Molise, come ha precisato il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

"La situazione a Pesche è sotto controllo, non c'è un cluster – ha detto all’Ansa il sindaco Ido De Vincenzi - si tratta di una famiglia rientrata dal Kosovo, che dal 12 luglio stava rispettando le misure previste". La famiglia kosovara, residente a Pesche da diversi anni, è composta da quattro persone: padre, madre e due bambini, che avevano comunicato il loro rientro al medico di famiglia e rispettato il protocollo previsto.

"Il capofamiglia - ha raccontato il sindaco - si è sentito male e sono stati tutti sottoposti ai controlli. Sono risultati positivi anche la moglie e uno dei figli".

Uno dei pazienti ha avuto bisogno del ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Al momento, invece, non ci sono novità in relazione al cluster venezuelano scoperto a Campobasso, dei sudamericani ospiti della parrocchia di Sant’Antonio di Padova e delle persone che sono entrate in contatto con loro.

Il numero complessivo dei contagiati è salito dunque a 466, con 22 attualmente positivi, su 24.124 tamponi analizzati dall’inizio dell’epidemia in regione. Con 2 nuovi guariti, 1 di San Giuliano del Sannio e 1 di Macchiagodena, il numero totale dei guariti è salito a 421. Sono invece 83 le persone in isolamento, 116 quelle sotto sorveglianza.

Sui nuovi contagi provenienti dall’estero è intervenuta la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. "Gli ultimi dati parlano sin troppo chiaro, da Nord a Sud i nuovi focolai registrati dipendono quasi tutti da contagi cosiddetti di importazione e provenienti dall'estero – le sue parole - Servono misure assolutamente più restrittive di quelle assunte fino adesso e non limitate solo ad alcuni Paesi, così come serve maggior controllo sui sistemi di accoglienza dei migranti, anche alla luce degli ultimi preoccupanti eventi di cronaca che parlano di quarantene violate e soggetti positivi in fuga e non più rintracciabili".

La Tartaglione ha quindi puntato il dito sul cluster venezuelano, a cui nella giornata di oggi hanno fatto seguito i contagi dal Kosovo.

"Se persino l'ex ministro dell'Interno del Pd Minniti, sulle pagine del Foglio, ha invitato il suo partito e la maggioranza a prendere seriamente sul serio la correlazione immigrazione-Covid – ha affermato ancora Tartaglione – vuol dire che i fatti sono talmente evidenti che di certo il Governo non può più restare a guardare e accusare di strumentalizzazione politica chi pone in risalto una questione sempre più delicata. Piuttosto si agisca presto in Europa, per convincere la Ue ad alzare ovunque il livello di guardia e per difendere in maniera drastica i confini dell'Italia, Paese come sempre più esposto e vulnerabile".

