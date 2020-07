Coronavirus, contagi ancora in ascesa: 3 nuovi casi a Campobasso

Cresce il cluster dei venezuelani. Oggi 127 tamponi processati. Nessun nuovo positivo a Pesche, Macchiagodena Covid free dopo due mesi

CAMPOBASSO. Continua a salire, seppure con numeri limitati, la curva dei contagi in Molise. Oggi si segnalano 3 nuovi casi a Campobasso, appartenenti al cluster dei venezuelani giunti nel capoluogo passando dalla Serbia. Si tratta di tre persone entrate in diretto contatto con i sudamericani, ospiti della parrocchia di Sant'Antonio di Padova.

Venticinque in tutto i casi positivi, 20 in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia, con due cluster accertati, entrambi 'd'importazione': oltre quello della città del Monforte si segnala anche Pesche, alle porte di Isernia, con una famiglia kosovara in cui sono stati riscontrati tre contagi e un ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli.

Come riferito dai vertici Asrem, sono 127 i tamponi processati oggi, tra i quali anche alcuni afferenti ai contatti dei kosovari di Pesche. Tra essi, per ora, non si registrano nuovi infetti. Ventiquattro in tutto gli asintomatici a domicilio (20 della provincia di Campobasso e 4 di quella di Isernia), 116 i soggetti in sorveglianza e 83 quelli in isolamento fiduciario.

Intanto, a Macchiagodena il sindaco Felice Ciccone annuncia da Facebook la fine dei contagi in paese: “Finalmente il tampone effettuato ieri alla nostra concittadina positiva al coronavirus è risultato negativo. Così, dopo quasi due mesi, Macchiagodena torna ad essere comune Covid free".

