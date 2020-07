Coronavirus, dopo la paura la tregua: niente contagi oggi in Molise

Dai 149 tamponi processati nella giornata di oggi. Restano 25 i casi positivi in regione

CAMPOBASSO. Nessun contagio da Coronavirus in Molise, dai 149 tamponi analizzati oggi. Il numero complessivo di casi in Molise resta di 469, su 24.397 tamponi analizzati in regione dall’inizio dell’epidemia.

Una tregua, dopo i contagi degli ultimi giorni nella comunità venezuelana e nei componenti della comunità parrocchiale di Campobasso entrata in contatto con i sudamericani.

Restano 25 gli attualmente positivi, di cui 20 a Campobasso, legati al cluster venezuelano, mentre i guariti sono 421, con 1 paziente, della comunità kosovara di Pesche, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Le persone in isolamento sono 73, mentre sono 133 quelle in osservazione.

