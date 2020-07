Campobasso, si pensa a progetti di utilità sociale per i quasi 1800 percettori del reddito di cittadinanza

Tanti sono i beneficiari dell'indennità che risiedono nei comuni dell'Ambito sociale, che vede il capoluogo centro capofila. Giovedì ci sarà un incontro di formazione curato dall'esperto Alessandro Ciglieri

CAMPOBASSO. E' in programma giovedì dalle ore 10.00 presso la sala Alphaville l’incontro di formazione sul reddito di cittadinanza: al centro l'attivazione di progetti utili alla collettività.

Le attività di formazione saranno curate da Alessandro Ciglieri, formatore ed esperto di progettazione sociale e programmazione locale. Interverranno i 26 rappresentanti delle amministrazioni comunali che afferiscono all’Ambito Territoriale Sociale, con comune capofila Campobasso. In totale sono 1.796 i beneficiari di reddito di cittadinanza residenti nei 26 comuni dell’Ambito.

I beneficiari sono tenuti a dare la loro disponibilità allo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei progetti utili alla collettività.

La natura “condizionale” del reddito di cittadinanza, infatti, impone loro di impegnarsi in attività progettuali in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, tutela dei beni comuni, presso la comunità di residenza. I comuni, dalla loro parte, coordinati a livello di Ambito sociale, hanno l’obbligo di predisporre i progetti utili alla collettività, quale occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività stessa.

I progetti, partendo dai bisogni ed esigenze della comunità, saranno strutturati in coerenza con le competenze dei beneficiari e delle loro propensioni emerse nel corso dei colloqui avuti con il Servizio Sociale dell’Ambito Territoriale di Campobasso.

