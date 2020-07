Piano ospedaliero Covid: il Ministero lo boccia. Facciolla: "Toma sbugiardato"

L’annuncio è di quelli destinati a fare rumore. Il dicastero della salute ha bloccato il progetto di potenziamento della rete ospedaliera regionale in funzione dell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è il segretario del Partito Democratico molisano

CAMPOBASSO. “Il Ministero della Salute ha comunicato al presidente Toma che il piano di riorganizzazione dell'offerta ospedaliera post covid così come redatto non va bene”. Lo rivela in una nota il segretario regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla.

“In un solo colpo – spiega il consigliere regionale - il Ministero ha fatto crollare il castello di carta costruito con toni entusiastici dal governatore e sostenuto dal commissario Giustini dopo aver cancellato con un colpo di spugna il suo piano che prevedeva l'ospedale Covid a Larino”.

Secondo quanto dichiarato da Facciolla, il Ministero sostiene che “il piano va modificato secondo i parametri dettati dal Dpcm e soprattutto va adattato al documento di programmazione regionale”.

Su cosa questo voglia dire nello specifico, l’esponente politico di San Martino in Pensilis lo intuisce: “Ai consiglieri regionali e ai molisani – spiega - non è dato sapere perché non è mai stato portato in consiglio alcun documento di programmazione relativo alla sanità.

Ed è questo che noi abbiamo chiesto ormai centinaia di volte, ovvero di restituire al consiglio regionale la funzione per la quale esiste, cioè quella di programmare e di farsi portavoce delle istanze dei molisani.

Oggi quindi con questo documento il Ministero ci dà ragione: il Piano per l'emergenza Covid – osserva Facciolla - deve essere valutato dal consiglio regionale.

Cosa farà adesso Toma?” si chiede il segretario del PD. “Si inventerà qualche altra capriola acrobatico-amministrativa o finalmente deciderà di confrontarsi con il consiglio regionale e con i molisani?

Una cosa è certa, in tutti questi giri di valzer gli unici a rimetterci sono sempre i molisani, presi in giro costantemente e privati della dignità.

Noi – conclude Vittorino Facciolla - faremo presto, insieme ad altri consiglieri regionali, un'interpellanza per chiedere chiarezza su quanto sta accadendo”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!