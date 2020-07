‘Decreto Rilancio’, arrivano i fondi a Comuni e Province del Molise

L’annuncio della deputata del M5s Rosa Alba Testamento

CAMPOBASSO. ‘Decreto Rilancio’ diventato legge dal 17 luglio, in arrivo i fondi a sostegno dei comuni molisani e delle Province di Isernia e Campobasso. Lo riferisce la deputata del M5s Rosa Alba Testamento.

“I fondi serviranno – spiega Testamento – a compensare le minori entrate determinate dall’emergenza Covid-19 e ovviare alla perdita di gettito fiscale, che rischiava di compromettere l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini. Abbiamo guardato con attenzione sia ai grandi che ai piccoli centri, per costruire un futuro di ripresa per tutti. Il Governo continua a essere vicino ai territori".

Per la provincia di Campobasso i finanziamenti sono pari a 1.302.620 euro, per per la provincia di Isernia di 740.849 euro. Quindi i fondi per i Comuni, con 1.850.354 euro per Campobasso, 1.274.954 per Termoli e 533.330 euro per Isernia. Ma sono previsti stanziamenti anche per altri comuni della regione, grossi centri e piccoli borghi.

