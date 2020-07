Vacanze gratis in Molise: stop al progetto ‘Turista a Filignano’

Lo ha comunicato la direzione dell’hotel ‘Le Ginestre’, motivando la scelta con la mancata collaborazione da parte dell’amministrazione



FILIGNANO. Le premesse per il rilancio dell’area c’erano tutte e i primi villeggianti avevano davvero apprezzato le meraviglie offerte dal territorio.

Invece, come una doccia fredda, è arrivato lo stop al progetto ‘Turista a Filignano’.

Lo ha annunciato la direzione dell’hotel Girasole, con poche righe messe nero su bianco e protocollate in Comune. Una comunicazione firmata dal rappresentante della società che gestisce la struttura ricettiva Domenico Capaldi.

“Si comunica – scrive – la sospensione della promozione turistica denominata ‘Turista a Filignano’ per assoluta mancanza di collaborazione dell’amministrazione comunale. A breve seguiranno comunicazioni delle motivazioni specifiche e incontri con la stampa per chiarire i rapporti tra l’amministrazione comunale e l’impresa gestore della struttura di proprietà comunale”.

Il progetto partito nelle scorse settimane prevedeva 50 soggiorni gratis di una settimana, con l’obiettivo di far rivivere il paese e far conoscere e ammirare i luoghi più caratteristici dell’area. Filignano aveva così accolto i primi turisti, provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata e Campania che si sono mostrati entusiasti della vacanza in Molise. Delusi, invece e naturalmente, i villeggianti attesi nel prossime settimane che invece dovranno a questo punto rinunciare, al soggiorno.

