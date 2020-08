'Donne al timone', premiate le eccellenze del Molise

Tutti i nomi delle personalità premiate per il loro attivismo a beneficio della regione

CAMPOBASSO. Saranno premiate stasera, a partire dalle 19,30, le 'Donne molisane al timone', ovvero le protagoniste della vita sociale e imprenditoriale che danno lustro al Molise. Appuntamento al Coriolis di Ripalimosani, per la prima edizione del premio ‘Donne molisane al timone’, organizzato dalla Provincia di Campobasso, dalla Consigliera Parità della Provincia di Campobasso, dallo Sportello Europe Direct Molise, col cofinanziamento dell’Unione Europea e con il patrocinio della Camera di Commercio del Molise, del Pastificio La Molisana, dell'azienda Colavita, del Lions Club Campobasso, oltre a Camp’Oro, Il Cavaliere di Cercemaggiore, gli Stati Generali delle Donne Molise e il Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Campobasso.

Il riconoscimento sarà conferito a Manuela Cardarelli (Ambiente), Simonetta Tassinari (Cultura), Adele Fraracci (Cultura), Alberta De Lisio (Sicurezza e Soccorso), Antonietta Ricca (Istruzione e Formazione), Iolanda Adinolfi, Irene Tartaglia, Concetta Iacovino e Caterina Franceschini (Imprenditoria Femminile), Pina Petta (Informazione e Comunicazione), Giovanna Grignoli (Sociale).

Un riconoscimento sarà consegnato a uomini e donne per il marcato impegno durante l’emergenza Covid-19 nel campo della sanità, istruzione e volontariato. Saranno premiati: Anna Paola Sabatini (direttrice USR Molise), Carolina De Vincenzo (presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso), Mariacristina Magnocavallo (presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche delle Province di Campobasso e Isernia), Gian Franco Massaro (Presidente CSV Molise) e Francesca Colavita (ricercatrice dello Spallanzani di Roma).



Premio Benemerenza (molisani illuminati) a Carlo De Filippo e Domenico Mantegna. Sarà conferito un riconoscimento anche per le eccellenze molisane all’estero: Angelo Marino (Capo Unità Agenzia Esecutiva per la Ricerca Unione Europea), John Linch (attore irlandese di origini molisane), Michela Izzo (esperta di ambiente e cambiamenti climatici, docente in Repubblica Dominicana), Michele Sanzò (autore, regista e attore, docente di dizione e comunicazione verbale), Antonella D'Antuono (Sovrintendente capo Ministero degli Interni) e Chiara Di Camillo (ingegnere di processo e controllo presso Fusion for Energy, l’Agenzia per il Controllo dell’ energia ottenuta mediante la fusione nucleare).

Menzioni speciali eccellenze al merito a personalità che contribuiscono a restituire un’ immagine positiva al Molise: Padre Lino Iacobucci, Veronica D’Ascenzo, Brunella Santoli, Isabella Astorri, Antonietta Ricciardi, Francesca De Santis, Ignazia Roccu, Giuseppina Sallustio, Graziella Vizzarri, Viviana Pizzi, Tina De Michele.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!