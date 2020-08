Migranti in Molise, Mancini non arretra: “Favorito il business dell’immigrazione”

Il capogruppo di Alleanza per il Futuro contesta l'accoglienza indiscriminata e prende di mira ancora il sindaco di Isernia d’Apollonio: troppo accondiscendente con la sinistra



ISERNIA. Non si placano, anzi si moltiplicano le proteste a Isernia legate al recente arrivo dei migranti da Lampedusa. Sul piede di guerra il vicepresidente del Consiglio comunale di Isernia e capogruppo di Alleanza per il Futuro a Palazzo San Francesco nonché vice responsabile nazionale del dipartimento Autonomie Locali di Fratelli d'Italia, Giovancarmine Mancini che, fin da subito ha bocciato tale decisione, soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione del coronavirus.

Duro anche il suo commento affidato a un post su Facebook a seguito dell’accertata positività al Covid-19 di due ospiti del centro di accoglienza di Campolieto, per il quale è tornato ad attaccare a testa bassacil business dell'immigrazione e i partiti del governo giallo-rosso.

Ma nel mirino del consigliere comunale finisce, ancora una volta il sindaco del capoluogo pentro Giacomo d’Apollonio, 'reo' a suo avviso di non aver fatto nulla per evitare l’arrivo dei 43 tunisini in città.

Mancini ha così replicato al primo cittadino. “Sembra – ha detto – che il sindaco si sia svegliato da un sogno lungo 4 anni e mezzo. Ricordo che è stato alla riunione in Prefettura a Campobasso durante la quale è stata disposta la ripartizione dei migranti nelle strutture della regione. Come al solito d’Apollonio ha eseguito gli ordini, non tutelando in alcun modo Isernia e i suoi cittadini. Il suo comportamento troppo molle, come conseguenza, ha fatto sì che il business delle strutture presenti in città potesse prosperare, mentre politicamente si è mostrato troppo accondiscendente con le sinistre che vivono di queste logiche”.

