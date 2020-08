Pesce azzurro, nasce la rete delle organizzazioni di produttori dell’Adriatico: c'è anche il Molise

Avviato un progetto di filiera che mira a valorizzare il prodotto dell’Adriatico: collaborazione con Abruzzo e Puglia

PESCARA. Abruzzo, Molise e Puglia si uniscono per un progetto ambizioso: la rete delle organizzazioni di produttori dell’Adriatico, con l’obiettivo di avviare un progetto di filiera che miri a valorizzare il pesce azzurro dell’Adriatico, non solo in una logica di qualità, tracciabilità, sostenibilità, ma anche di rispetto dell’ambiente.

Come riferisce Abruzzolive, grazie alla Organizzazione di produttori Abruzzo Pesca Soc. Coop, tra l’altro, a dicembre 2018 in Abruzzo era stato presentato il marchio di qualità collettivo “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”. Una testimonianza di qualità e riconducibilità della produzione sostenibile relativa al distretto di pesca del medio Adriatico.

“Le quote europee e la concorrenza ‘legalizzata’ senza limiti da parte di spregiudicate associazioni di pescatori esterne all’ambiente marino italiano - spiegano i promotori - concorrono a una moria di imprese e a un notevole abbandono dell’attività di pesca con conseguente diminuzione delle flotte di pescherecci. Per permettere una più omogenea organizzazione, una responsabile azione da parte del governo per tutelare e incentivare la fidelizzazione del consumatore offrendo un prodotto rispondente alle richieste di un nuovo mercato basato su qualità, tracciabilità, sostenibilità e territorialità, unitamente alla trasformazione in loco del prodotto, si è pensato di ampliare il bacino di pesca e di riconducibilità del marchio stesso coinvolgendo altre realtà, politiche e imprenditoriali”, concludono.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!