Fuga da Campomarino: 20 tunisini scappano dal Centro di accoglienza

Il primo cittadino Silvestri è furioso. “La struttura che sta ospitando gli 83 africani non è idonea”. Il fuggi fuggi di questa notte segue i disordini che si sono reigistrati ieri, per i quali due agenti delle forze dell’ordine sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il nosocomio di Termoli. “La situazione è fuori controllo”

di Davide Vitiello

CAMPOMARINO. E’ su tutte le furie il Sindaco di Campomarino Pier Donato Silvestri. La situazione comune adriatico è fuori controllo e ad ammetterlo è lui stesso. Dopo i disordini si sono registrati ieri pomeriggio all’interno dell’ex albergo Sweet Dreams di Campomarini Lido, che da sabato ospita 83 tunisini, con un bilancio di due agenti delle forze dell’ordine feriti durante le colluttazioni seguite a un tentativo di fuga, questa notte una ventina di ospiti sarebbe fuggita dal Cas. La notizia l’ha data a isNews lo stesso Silvestri, che in mattinata incontrerà il Prefetto di Campobasso per denunciare quanto sta avvenendo.

“Stanno creando un danno enorme alla nostra città” – denuncia senza mezzi termini il sindaco. “In questo periodo Campomarino è il centro della regione con il maggior numero di presenze turistiche, oltre 60mila. Stiamo rischiando di compromettere la stagione turistica a causa di una decisione per la quale non siamo stati minimamente coinvolti e con le conseguenze che avevamo preannunciato. Lo Sweet Dreams è sprovvisto delle misure di sicurezza idonee a garantire la sorveglianza degli ospiti e quello che è accaduto stanotte lo conferma. Parliamo di una struttura sprovvista di recinzione, situata su una via di collegamento strategica, peraltro all’interno di una zona commerciale. A nulla serve il massiccio spiegamento di forze dell’ordine”.

Il sindaco è preoccupato e arrabbiato. “Qui non si tratta di essere razzisti. Campomarino ha già dato il suo contributo in passato, ospitando migranti che hanno addirittura acquisito la residenza nel nostro comune. Ma oggi non è disposta ad accettare passivamente decisioni che avranno ripercussioni sulla nostra economia, in un momento già complicato a causa della pandemia”. Per questo subito dopo l’incontro in Prefettura, Silvestri si confronterà con gli avvocati per inoltrare il ricorso urgente al Tar. “Un atto - rimarca – necessario per tutelare la nostra comunità”.

