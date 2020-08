Edilizia scolastica, ripartiti i fondi per il Molise: in arrivo 120mila euro

La deputata M5s Rosalba testamento: soldi per gli interventi urgenti e per riattare le aule in ottica anti Covid

ROMA. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato il provvedimento per la ripartizione di 30 milioni di euro in più stanziati con il Decreto Rilancio per l’edilizia scolastica.

Con queste risorse – scrive su Facebook Rosa Alba Testamento - gli enti locali potranno effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché adattare gli ambienti e le aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-21.

I 30 milioni di euro del Decreto Rilancio vanno a incrementare il Fondo unico per l’edilizia scolastica per l’anno 2020 e sono distribuiti tra tutte le province e le città metropolitane e poi tra i comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10mila.

La ripartizione è avvenuta sulla base del numero di studenti presenti sul territorio. Per la Regione Molise la provincia di Campobasso avrà 80mila euro, quella di Isernia 40mila.

Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione in favore degli enti locali beneficiari.

