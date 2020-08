Caos migranti a Campomarino, il sindaco ricorre al Tar: "Mancano le misure di sicurezza"

Trentadue tunisini su 83 scappati dal Cas del centro adriatico senza lasciare traccia: un fatto che ha del clamoroso e che ha destato sconcerto in una comunità preoccupata per quanto sta accadendo. Ma il sindaco Pier Donato Silvestri non si arrende e procede spedito verso il ricorso alla magistratura amministrativa, unica soluzione rimasta dopo che neppure dal vertice convocato ieri in prefettura sono arrivate garanzie sul trasferimento in altra sede dei nordafricani. Disappunto anche da parte del governatore Toma: "Noi ci impegniamo al massimo e chiediamo sacrifici alla nostra gente ma a quanto pare gli organi ministeriali agiscono da dilettanti allo sbaraglio"

di Davide Vitiello

CAMPOMARINO. Se ieri mattina i sentimenti prevalenti erano rabbia e sconcerto per la fuga di 20 migranti tunisini dall’ex albergo Sweet Dreams di Campomarino, oggi, dopo che con il trascorrere delle ore il numero di persone in quarantena fuggite dal Centro di accoglienza straordinario è lievitato a 32, il sindaco Pier Donato Silvestri appare deluso ma non ancora rassegnato. Deluso anche alla luce dell’esito del vertice per la sicurezza convocato ieri in prefettura a Campobasso, nel corso del quale alle perplessità manifestate dal primo cittadino per le evidenti falle nel sistema di accoglienza e gestione dei migranti non hanno fatto seguito adeguate risposte, o per lo meno quelle che il sindaco si aspettava: ovvero il trasferimento immediato in altra sede dei giovani tunisini. Nulla di tutto questo. I migranti resteranno all’interno dello Sweet Dreams per settimane se non addirittura mesi, in attesa di nuove disposizioni impartite dal prefetto. A questo punto, come ribadito dallo stesso Silvestri nel corso di una intervista telefonica a isNews, l’unica strada percorribile è quella del ricorso al Tar, come peraltro era già stato annunciato ieri.

Il Comune di Campomarino, assistito dal legale Massimo Romano, è pronto ad adire le vie giudiziarie per tutelare gli interessi di una comunità allarmata per quanto sta accadendo. Il livello di tensione è salito a dismisura e si ha l’impressione, girando per le strade affollate di turisti, che lo Stato non sia in grado di gestire una vicenda che potrebbe portare a danni incalcolabili sotto l’aspetto sanitario, oltre che sociale ed economico. Non è normale che in meno di due giorni 32 ospiti su 83 arrivati e trasferiti sabato scorso allo Sweet Dreams, siano fuggiti e di loro non ci sia più traccia. Il sindaco lo aveva detto chiaramente: “La struttura non è idonea a garantire adeguata sorveglianza, è priva di recinzione ed è posta in una località di passaggio”.

Ma c’è un altro aspetto che in questo momento sta allarmando, non solo Campomarino ma anche gli altri comuni due molisani, Campolieto e Isernia, dove sono presenti Cas che ospitano migranti: il rischio sanitario legato alla nutrita presenza di migranti in spazi troppo spesso angusti, dove non sempre è possibile garantire il rispetto del distanziamento. Una anomalia che cozza palesemente con il prolungamento dello stato di emergenza per il Covid e con i casi di focolai che ancora si registrano diffusamente su tutto il territorio nazionale e anche in Molise. Su questi elementi, nient’affatto trascurabili, il Comune di Campomarino è pronto a dare battaglia nelle competenti sedi giudiziarie.

Intanto sull'argomento è intervenuto anche il governatore Donato Toma, che attraverso l'agenzia Ansa ha tuonato contro gli organi ministeriali, accusati di essere "dilettanti allo sbaraglio". "Mi sarei aspettato magiore concertazione - ha dichiarato Toma - che ha poi aggiunto: "Noi ci impegnaimo al massimo e chiediamo sacrifici alla nostra gente, mentre il governo vanifica tutti gli sforzi compiuti".





