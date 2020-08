Covid, contagi fermi: restano 34 i positivi. Ma Toma non si fida: altri test sui tunisini

Dopo i due casi accertati a Campolieto il governatore disporrà nuovi tamponi molecolari nei prossimi giorni per non lasciare nulla al caso

CAMPOBASSO. Nessun nuovo contagio in Molise nella giornata di oggi. Su 183 tamponi processati dall’Asrem, non sono stati riscontrati altri positivi. Restano fermi a 34, dunque, gli attuali casi in regione, con 50 soggetti in isolamento e 2 in sorveglianza. Un paziente della provincia di Isernia risulta ancora ricoverato in Malattie Infettive al Cardarelli.

I cluster in Molise sono attualmente quattro, tutti d’importazione: uno venezuelano a Campobasso, uno kosovaro a Pesche, uno sempre kosovaro a Isernia e uno tunisino a Campolieto, con due casi riferibili ai 177 migranti recentemente inviati in regione da Lampedusa.

Proprio su sanità e migranti si registra un intervento del governatore Donato Toma oggi in Consiglio regionale, in cui ha annunciato ulteriori tamponi sui nordafricani alla luce del fatto che hanno viaggiato tutti insieme. “Il giorno prima dell’arrivo – ha comunicato il presidente – sono stato invitato in prefettura, insieme alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e all’Asrem e c’è stato comunicato dal prefetto che sarebbero arrivati 100 migranti. Ho fatto presente che avevo avuto notizia informale che i migranti sarebbero stati di più. In serata il prefetto mi ha richiamato informandomi che sarebbero stati 171. Ovviamente ho espresso il mio disappunto perché ci siamo ritrovati, da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, un numero elevato di migranti, con una sanità che non è tra le più dotate e con alcuni problemi importanti. Noi nelle scelte non ci entriamo, così ha disposto il Ministero e così hanno deciso le prefetture. Ad ogni modo i migranti sono arrivati e, dopo essere stati assististi al meglio dalla nostra Protezione civile, sono stati smistati nei centri di Campomarino, Isernia e Campolieto. Sotto il profilo sanitario abbiamo acquisito le loro schede e abbiamo sottoposto a tampone tutti i migranti. Due sono risultati positivi, ma siccome hanno viaggiato tutti insieme, nei prossimi giorni procederemo ad effettuare nuovamente il tampone molecolare. La vigilanza è stata affidata alle forze dell’ordine e qualcuno è riuscito a scappare. Ma ad oggi possiamo dire che la situazione, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico, sia per l’aspetto sanitario, è sotto controllo”.

