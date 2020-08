Slittano le elezioni a Monteroduni, al voto 20 Comuni molisani

Seggi aperti il 20 e 21 settembre per scegliere sindaco e consiglio. Le candidature dopo Ferragosto



CAMPOBASSO/ISERNIA. Si è messa in moto la macchina elettorale in vista delle comunali di settembre, che vedrà al voto anche 20 centri molisani. Non tornerà invece alle urne Monteroduni. Effetto di un ulteriore ricorso presentato al Consiglio di Stato da rappresentanti dell’amministrazione locale che non è stato accolto per quanto riguarda la sospensiva. Mentre l’udienza di merito è stata fissata a settembre.

Seggi aperti dunque il 20 e il 21 settembre, nello stesso giorno del referendum costituzionale.

In provincia di Campobasso tornano al voto Bojano, Montenero Di Bisaccia, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano del Sannio.

In provincia di Isernia sceglieranno il nuovo sindaco Agnone, Santa Maria del Molise e Conca Casale (commissariati), insieme a Sesto Campano, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura e Sant’Angelo del Pesco.

La presentazione delle candidature è prevista dopo Ferragosto.

