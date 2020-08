Covid, rientra dal Kosovo col virus al seguito: cresce il contagio in Molise

Positivo un paziente asintomatico di Bojano. I dati aggiornati del bollettino Asrem

CAMPOBASSO. Continua a crescere il contagio da Coronavirus in Molise. Processati dall’Asrem, nelle ultime ore, 155 nuovi tamponi e un paziente di Bojano, di rientro dal Kosovo, è risultato positivo al Covid. Secondo quanto reso noto dall’azienda sanitaria regionale, si tratta di un soggetto asintomatico, che non ha legami con gli ormai noti cluster di Isernia e Pesche.

Tuttavia, tale nuovo caso – insieme a quelli su citati e al focolaio di Venezuelani nel capoluogo - conferma la presenza del virus in Molise prettamente di ‘importazione’.

Ed ecco che i casi attuali di Covid sono 35, di cui 28 in provincia di Campobasso e 7 in provincia di Isernia. Solo un paziente è al momento ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli. Gli altri sono tutti asintomatici isolati a domicilio. Le persone in quarantena sono infine 63.

I tamponi processati dall’inizio della pandemia sono 27.685, di cui 479 positivi al Coronavirus. I guariti sono 421, mentre i decessi restano 23.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui https://bit.ly/isnews_wa_iscrivimi e salva il contatto!