Non c'è pace per l'ospedale Cardarelli: si dimette il responsabile di Ortopedia

Dopo 21 anni al servizio del nosocomio Pancrazio La Floresta lascia per presunti dissidi con i veritici Asrem. Un elemento che conferma la grave situazione che vive il presidio di contrada Tappino. Si temono ora ulteriori riperucussioni

CAMPOBASSO. Acque sempre più agitate all'ospedale Cardarelli, da tempo penalizzato dalla carenza di personale medico e infermieristico. In alcuni reparti si rischia una vera e propria emergenza. E' il caso ad esempio dell'unità operativa complessa di Ortopedia, privata ora della presenza del responsabile Pancrazio La Floresta, che dopo 21 anni ha deciso di lasciare il nosocomio di contrada Tappino. La notizia è stata confermata questa mattina ai microfoni di Teleregione Molise dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano.

L'addio del responsabile del reparto sarebbe stato determinato proprio da dissapori con i vertici Asrem. E questa non sarebbe certamente una novità, a maggior ragione dopo che nei mesi scorsi, durante il picco dell'emergenza Covid, diversi primari si sono letteralmente sollevati contro i provvedimenti dell'Asrem che hanno rischiato di far collassare il presidio ospedaliero regionale, individuato come centro Hub misto per pazienti Covid e non.

Proprio questa decisione ha causato la paralisi di interi reparti del nosocomio, oltre al susseguirsi di criticità e ritardi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Le dimissioni di La Floresta saranno effettive a far data dal 30 settembre prossimo. Per lui si parla di un accordo raggiunto la proprietà della clinica Villa Esther di Bojano, ma non c'è stata ancora una conferma.

