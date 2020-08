Stipendi più alti ai sindaci dei piccoli Comuni: arrivano le risorse

Il presidente dell’Anci Molise Sciulli ha annunciato che il decreto del ministero dell’Interno per l’incremento delle indennità di funzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale



CAMPOBASSO/ISERNIA. I sindaci dei che amministrano i Comuni fino a un massimo di 3mila abitanti nelle regioni a statuto ordinario vedranno il loro stipendio aumentare.

Questo l’effetto del decreto del ministero dell’Interno del 23 luglio scorso, che innalza l’indennità di funzione dei sindaci. Il provvedimento è stato pubblicato il 4 agosto sulla Gazzetta ufficiale e diventa quindi operativo. Lo ha annunciato il presidente dell’Anci Molise Pompilio Sciulli.

“Le misure mensili dell'indennità dei sindaci di questi Comuni – spiega - sono incrementate fino all'85% della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti. Nei Comuni fino a mille abitanti, dunque l'indennità aumenta di 497,35 euro al mese; nei Comuni da 1.001 abitanti a 3.000, l'indennità di funzione aumenta di 357,91 euro al mese”.

Il Ministero assegna un contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo Comune. Sarà di 3.287,58 euro per i Comuni fino a mille abitanti e di 2.365,85 euro per i Comuni fino da 1.001 abitanti a 3.000.

Secondo il presidente Anci Molise si tratta di un positivo provvedimento che è nato dalla spinta fatta dalle Associazioni, da Anci, Ali Legautonomie e Uncem e che il Governo ha accettato sulla scia di quanto già previsto dalla legge 158/2017 sui piccoli Comuni che ridà piena dignità agli Enti e li impegna a lavorare insieme per lo sviluppo economico del territorio, anche grazie a un fondo di 160milioni di euro che Anci Molise ha chiesto venga celermente assegnato.

