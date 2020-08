Undici ragazzi autistici cacciati da un Autogrill: avevano trascorso le vacanze in Molise

L’episodio, sconcertante, è stato denunciato dal senatore di Italia Viva Davide Faraone

TERMOLI. Una comitiva di 11 ragazzi autistici tra i 12 e i 30 anni, che avevano trascorso le vacanze in Molise, sono stati cacciati da un Autogrill che si trova lungo l’A14, in direzione Nord. Per il gestore del servizio non erano persone gradite. Proprio così. La vicenda gravissima è accaduta ieri ed è stata denunciata in un post facebook dal senatore di Italia Viva Davide Faraone, che è anche presidente della Fondazione Italiana Autismo.

Cosa è accaduto è lui stesso a raccontarlo nel dettaglio. I ragazzi si erano fermati per andare in bagno e rifocillarsi. Tornavano a casa insieme ai loro educatori, dopo aver passato dodici giorni a Bonefro, come fanno da dieci anni, per la vacanze promosse dall’associazione Gaudio e dalla cooperativa Fabula Onlus.

Appena arrivati all'ingresso dell'attività il gestore si è avvicinato e, alzando la voce, ha vietato ai ragazzi di entrare e prendere posto ai tavolini in quanto riservati ai clienti del market. Ma proprio a quel market gli operatori si erano diretti per acquistare bibite fresche e gelati. E quando un volontario si è avvicinato all'ingresso per chiedere spiegazioni, il gestore si è messo di fronte alla porta, facendo muro e ribadendo che dovevano andare via.

“Gli operatori – scrive il parlamentare di Italia Viva - hanno evitato di chiamare la polizia per non turbare i ragazzi e hanno preferito riprendere il viaggio a fermarsi all’Autogrill successivo, dove al contrario sono stati accolti con grande umanità".

Resta la macchia di un comportamento inaudito e indegno di un Paese civile, per il quale ora l’uomo rischia di doverne rispondere alle competenti autorità.

