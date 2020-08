Coronavirus, cluster di Pesche verso l’estinzione: guariti due pazienti rientrati dal Kosovo

Ne resta uno ricoverato al Cardarelli. Scende così a 33 il numero di soggetti attualmente positivi al Covid. I dati aggiornati del bollettino Asrem

CAMPOBASSO. Ancora un giorno senza contagi da Coronavirus in Molise. E’ quanto emerge dal bollettino aggiornato dall’Asrem, che riferisce anche dell’avvenuta guarigione di due dei tre cittadini di rientro dal Kosovo, con il cluster di Pesche che può ritenersi quasi estinto. La terza persona resta ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso.

Scende così a 33 il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid in regione, a fronte di 75 nuovi tamponi processati (28.008 dall’inizio dell’epidemia). In 32 sono asintomatici a domicilio. Le persone in quarantena sono infine 75.

