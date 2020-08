Parco nazionale del Matese: le Regioni non lo vogliono. Federico: "Resistenze inaccettabili"

Per il portavoce 5Stelle si sta rischiando di perdere un’opportunità storica

CAMPOBASSO. “Il blocco della procedura istitutiva del Parco Nazionale del Matese continua a causare danni economici a una vasta area che abbraccia quattro province e due regioni. Un vasto territorio che rischia di perdere un'occasione storica”. Si esprime in questi termini il parlamentare 5Stelle Antonio Federico, dopo una interrogazione presentata al Ministero dell’Ambiente in cui sono state rilevate mancanze delle regioni Molise e Campania che stanno bloccando l’iter istitutivo del parco.

“Già a settembre 2019 – spiega Federico - il Ministero ha inviato ai due enti regionali richieste e sollecitazioni di chiarimento sull’ipotesi di perimetrazione e zonazione. Non ricevendo risposta, a gennaio scorso, il ministro Costa ha inviato una nota ufficiale ai governatori Toma e De Luca invitandoli ad assicurare ogni iniziativa utile a definire la proposta di perimetrazione, zonazione e la disciplina di tutela del parco del Matese. A febbraio la Regione Molise ha trasmesso le delibere contenenti le modifiche di perimetrazione che riguardavano alcuni comuni, modifiche ora all’esame tecnico di Ispra. Pochi giorni dopo – aggiunge il deputato 5Stelle - la stessa Regione si è impegnata a trasmettere la documentazione di completamento della delimitazione territoriale, cosa che tuttavia non è ancora avvenuta.

Ben più gravi le mancate risposte della Regione Campania che, ancora oggi, non spiega il proprio orientamento sull’intera procedura.

Ad ogni modo – osserva Federico - il lavoro del Ministero va avanti: è infatti in corso la fase finale del procedimento di Ispra anche sulle delibere degli altri soggetti interessati, ma è chiaro che le risposte delle Regioni sono fondamentali. Solo a quel punto il Ministero potrà inviare loro una nuova proposta di perimetrazione e zonazione, acquisirne il parere tecnico e procedere alla fase conclusiva che prevede l’intesa con le stesse Regioni e il parere favorevole della Conferenza unificata”.

Federico si rivolge quindi al governatore Toma, chiedendogli di inviare al Ministero tutto il carteggio richiesto e denunciando quello che definisce “il completo immobilismo della Regione Campania che sta condizionando e rallentando il procedimento di istituzione creando danni ai territori coinvolti. Basti pensare – conclude Antonio Federico - che senza la conclusione dell’iter, il Parco Nazionale del Matese anche quest’anno non ha potuto partecipare al bando ‘Parchi per il Clima’ che assegna tra i 3,5 ed i 5,5 milioni di euro a ciascun Parco nazionale. Milioni di euro fondamentali per l’economia già sofferente delle province di Campobasso, Isernia, Caserta e Benevento, ma persi per l’inerzia di alcune istituzioni regionali”.

