Gam e Area di crisi, i sindacati incalzano la Regione: concertazione e pressing sul Governo

La richiesta espressa da Cgil, Cisl e Uil in una conferenza stampa

CAMPOBASSO. Vertenza Gam e mancato rifinanziamento dell’Area di crisi, Cgil, Cisl e Uil chiedono un tavolo di concertazione urgente, per mettere a punto una proposta da presentare al Governo. Il tutto nell’interesse delle imprese del Molise e dei lavoratori del Molise, quelli in servizio e quelli che aspettano la cassa integrazione. Ma anche di chi il lavoro lo ha perso.

Posizione espressa in una conferenza stampa che si è svolta oggi a Campobasso, alla presenza dei segretari di Cgil, Cisl e Uil, Franco Spina, Gianni Notaro e Tecla Boccardo, e dei segretari di categoria Florinda Di Giacomo, Raffaele De Simone e Raffaele Primiani.

“Bisogna approfittare delle grandi opportunità che ci sono in questo momento per presentare richieste finalizzate allo sviluppo del territorio – ha evidenziato Tecla Boccardo – Ma per farlo bisogna lavorare con meno approssimazione, approfittando di un momento in cui per la prima volta il Molise e il Sud sono al centro dell’agenda politica nazionale”.

C’è una vertenza aperta al Mise, ha rimarcato Gianni Notaro, e il soggetto garante è la Regione. E proprio davanti al Mise si dovrà approfondire la questione degli impegni non assolti da Amadori, anche a causa dell’emergenza Coronavirus, o valutare se ci sono altri grossi gruppi imprenditoriali interessati al rilancio della filiera avicola regionale.

Resta il problema del mancato rifinanziamento dell’Area di crisi complessa, come ha rimarcato Franco Spina. “Non possiamo farci scippare finanziamenti essenziali in un momento di grande difficoltà come quello che sta vivendo il Molise – ha detto il segretario della Cgil Franco Spina – Il ruolo della Regione è ovviamente centrale e in questo momento bisogna lavorare sulla programmazione e sulle opportunità dell’Area di crisi, del Recovery fund o dell’Obiettivo 1 e non perdersi dietro discorsi di equilibri politici. Il Molise – ha concluso – non può permetterselo”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!