Elisuperficie al Cardarelli, Florenzano: "Sarà pronta a settembre". E sul Covid ammette: "Abbiamo perso tempo"

Tra un mese al massimo sarà a disposizione lo spazio riservato al decollo e all’atterraggio delle eliambulanze nel principale presidio ospedaliero regionale. I lavori finanziati dall’Asrem sono in dirittura d’arrivo. Lo ha confermato il numero uno dell’azienda sanitaria che si è soffermato anche sulla gestione dell'emergenza epidemiologica e sui contrasti con il Ministero della salute

CAMPOBASSO. Da tempo in Molise si avverte la necessità del potenziamento della rete di emergenza-urgenza per le patologie tempo-dipendenti. Un elemento che passa anche attraverso l’attivazione di un servizio di elisoccorso in grado di collegare il territorio regionale ai presidi ospedalieri delle regioni limitrofe.

Il governatore Toma ha annunciato a Primonumero l’imminente ultimazione dei lavori per il potenziamento dell’elisuperficie individuata nello spazio antistante il principale ospedale della regione, il Cardarelli di Campobasso. Si è in dirittura d’arrivo con i lavori per livellare lo spazio riservato all’atterraggio e al decollo delle eliambulanze. In proposito In una intervista rilasciata alla nostra testata, il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha dato anche una data: settembre 2020. Salvo imprevisti tra un mese al massimo l’intervento finanziato dalla Regione dovrebbe essere finalmente completato.

Oltre a quella situata nel presidio ospedaliero Cardarelli, ci sono anche altre aree periferiche individuate e finanziate per il servizio di emergenza-urgenza: Pozzilli per la provincia di Isernia, Agnone per l’altissimo Molise e Termoli per il Basso Molise. C’è poi il capitolo che riguarda le convenzioni per l’utilizzo dei mezzi di soccorso aereo. Anche su questo il numero uno dell’Asrem ha fatto chiarezza. E’ già in essere una convenzione con la Regione Abruzzo e con il distretto sanitario di Pescara che garantisce il supporto dei mezzi necessari per gli interventi da compiere in Molise.

"In prospettiva futura – ha spiegato Florenzano – stiamo pensando al coinvolgimento delle associazioni di volontariato anche se non è un progetto che vedrà immediata realzizazione”.

Una battuta il direttore generale dell’Asrem l’ha riservata anche al capitolo Covid. "Abbiamo perso tempo prezioso"- ha ammesso Florenzano. Una affermazione che conferma le criticità rilevate dal Ministero della Salute sul progetto presentato dalla Regione e dalla struttura commissariale, che prevede tra l’altro l’attivazione di un padiglione per pazienti Covid nell’ala ex Hospice del Cardarelli. Al momento però è tutto in stand-by mentre il tempo passa e l'autunno si avvicina.

