Coronavirus, 13.500 tamponi in arrivo all’ospedale ‘Cardarelli’

Saranno disponibili al Laboratorio analisi. Spesa per l’Asrem di oltre 200mila euro

CAMPOBASSO. Coronavirus, grossa fornitura di test molecolari in arrivo al Laboratorio analisi dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Su richiesta urgente del direttore dell’Unità operativa complessa l’Asrem ha acquistato 13.500 tamponi, a cui sottoporre in Molise i sospetti positivi Covid. La spesa sostenuta dall’Azienda sanitaria regionale è di oltre 200mila euro.

I kit ‘Multiplex Real Time’ serviranno per continuare i controlli, ora che l’epidemia è in fase di controllo e in vista di una possibile recrudescenza del virus.

