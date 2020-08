Bojano, Carmine Ruscetta candidato sindaco

L'ex preside il nome indicato da società civile e associazioni

BOJANO. Anche la città di Bojano a breve tornerà al voto: i cittadini del centro matesino (commissariato dal 2019) saranno chiamati a scegliere i nomi degli amministratori che per i prossimi 5 anni avranno il compito di aprire un confronto con la città e con i suoi bisogni.

Tanti gli incontri che si sono susseguiti in questi giorni per costruire una visione condivisa di quello che dovrà essere il futuro della città. Tanti rappresentanti del mondo civile e delle associazioni in genere hanno scelto Carmine Ruscetta. Il nome dell’ex dirigente scolastico è riuscito a mettere insieme professionisti, associazioni di volontariato e cittadini: l’idea è quella di dar vita a un nuovo gruppo amministrativo che possa concretamente adoperarsi per il rilancio di Bojano e dell’intera area matesina. Una lista civica sostenuta anche dal consigliere regionale Armandino D’Egidio che proprio a Bojano, alle ultime regionali, è risultato il primo eletto.

Una lista nata per il rilancio di Bojano, che per anni ha recitato il ruolo di “cuore pulsante” del Matese, prima di essere relegata ai margini della vita regionale. Bojano vuole tornare ad essere una città che offra soluzioni nuove e prospettive di ampio respiro nell’economia, nell’occupazione, nel rinnovamento del bene pubblico, una città solidale che abbia al primo posto il sostegno ai cittadini con servizi sempre migliori, attenta all'occupazione, alle imprese e alla formazione delle nuove generazioni.

