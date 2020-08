Emergenza Covid e migranti, Tartaglione chiama in causa Conte: "Il Molise non può farcela da solo"

L'onorevole di Forza Italia si rivolge direttamente al presidente del Consiglio: la situazione può degenerare, dare pieno sostegno agli amministratori locali

ROMA. Sull’emergenza migranti, ad oggi strettamente collegata anche a quella sanitaria, interviene la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione, che chiama in causa direttamente il premier Conte sottoponendogli il caso Molise.

"La situazione sta davvero degenerando – afferma l’onorevole azzurra - e rischia di divenire presto ingestibile e insostenibile. Ai problemi di ordine pubblico registrati sin da subito, con episodi di aggressioni, fughe e addirittura arresti, ora l'emergenza diventa pure di carattere sanitario, considerati gli ultimi sei casi positivi registrati soltanto ieri tra le strutture di Isernia e Campomarino. Mi rivolgerò direttamente al premier Giuseppe Conte per chiedere di sostenere concretamente la nostra regione, con procedure chiare e strumenti adeguati a garantire che l’accoglienza dei migranti, imposta dal Viminale, non comprometta la sicurezza dei cittadini".

"La nostra è storicamente una terra aperta e accogliente, - prosegue Tartaglione - ma così si rischia seriamente di mettere a repentaglio i già delicati equilibri di un piccolo territorio che, insieme al resto del Mezzogiorno, sta tentando di rilanciare (attraverso l'enorme e sottovalutato potenziale turistico) la sua fragile economia dopo essere stata tra le regioni maggiormente virtuose nel periodo di picco dell'emergenza Covid. Un primato e un desiderio di riscatto - avverte la deputata - che però possono essere stroncati da decisioni discutibili e calate dall'alto. Adesso forze dell'ordine e istituzioni locali non possono certo farcela da sole e non devono essere abbandonate al loro destino".

"Mi rivolgerò – ribadisce in chiosa - al presidente del Consiglio perché occorre introdurre subito tutte le misure utili a tutelare sia i cittadini che gli stessi migranti, per un'accoglienza sicura e in linea con le peculiarità e le potenzialità del territorio".

