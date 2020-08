Molise Covid free per Ferragosto: nessun nuovo contagio

Su 59 tamponi processati dall'Asrem.

CAMPOBASSO. Ferragosto senza nuovi contagi in Molise. Il bollettino odierno dell'Asrem, su 59 tamponi processati, mostra una situazione immutata rispetto a ieri, con 35 casi attualmente positivi e 43 soggetti in isolamento. Nessun paziente ricoverato in Malattie Infettive.

