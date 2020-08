Molise Covid free insieme a Val d'Aosta e Basilicata

Sono 73 i tamponi processati oggi dall'Asrem

CAMPOBASSO. Molise senza contagi anche oggi, domenica 16 agosto, dopo lo stop di ferragosto. Come appreso dall’Asrem, nella giornata odierna sono stati 73 i tamponi processati. Restano 43 i soggetti in isolamento, nessun ricoverato. Sono attesi per domani, invece, i risultati dei test – effettuati oggi entro le 15 - sui contatti dei due campobassani rientrati dalla Grecia e risultati positivi lo scorso 13 agosto.

Il Molise, insieme a Basilicata e Val d’Aosta, è tra le regioni Covid free, ma oggi comunque si segnalano 17mila tamponi in meno di sabato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!