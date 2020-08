Covid, tornano dalla Grecia col virus e contagiano i familiari: 9 positivi a Campobasso

Scoppia un nuovo cluster in Molise. Il bollettino aggiornato dall’Asrem a fronte di 179 tamponi processati

CAMPOBASSO. Anche il Molise vittima dei cosiddetti contagi di ritorno. Scoppia a Campobasso il cluster Grecia. A portare il virus due giovani di rientro dalle vacanze che hanno infettato alcuni familiari: per un totale di nove persone risultate positive al Covid nel capoluogo.

Questo quanto emerge dal nuovo bollettino dell’Asrem, a fronte di 179 tamponi processati. I nuovi pazienti sono tutti asintomatici o paucisintomatici e sono trattati a domicilio, come il resto dei soggetti attualmente positivi in regione, che sono 44.



In isolamento, invece, restano ben 47 persone.

Dall’inizio della pandemia i casi registrati salgono a quota 496, mentre i tamponi effettuati sono 29.022.

