Migranti a Isernia, Mancini incalza la Prefettura: “Rischi per l’ordine pubblico”

La presa di posizione del vicepresidente del Consiglio comunale nel corso di un incontro presso l’Ufficio di Governo. Evidenziate nell’occasione difficoltà nella gestione di nuovi arrivi

ISERNIA. Basta arrivi a Isernia e in Molise. questa la positizione espressa dal vicepresidente del Consiglio comunale di Isernia, Giovancarmine Mancini, nel corso di una riunione sul tema immigrazione, svoltasi stamani in Prefettura.

“Ho rappresentato – riferisce il diretto interessato - che: la misura è colma; Isernia e l'intera regione Molise, per tanti motivi, non possono più essere terra di ospitalità per clandestini; la vigilanza deve essere garantita dalle strutture, tra l'altro ottimamente remunerate e non dallo Stato italiano con i suoi uomini in divisa, ai quali va tutta la mia vicinanza e solidarietà. Non si possono in poche parole privatizzare gli utili e socializzare le perdite”.

“Se la situazione non cambia – ancora Mancini - ci potrebbero essere seri problemi di ordine pubblico. Per onestà intellettuale – conclude - riconosco che la prefettura isernina ha già rappresentato al Governo la difficoltà in cui si troverebbe nel gestire altri arrivi”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!