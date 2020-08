Migranti, Romagnuolo: “Nuovi arrivi, nuovi malati di Covid”

La consigliera di Prima il Molise tuona: basta tunisini, serriamo le fila per salvaguardare la salute dei molisani

CAMPOBASSO. "Sono totalmente d'accordo con chi oggi cerca di impedire l'arrivo di nuovi migranti tunisini nel Molise, anche perché i rischi di contagio da Covid-19 sono ormai elevatissimi. Mi appello quindi al Presidente Toma, e non sono razzista, perché freni e impedisca con tutti i mezzi i nuovi arrivi di migranti tunisini che con la loro presenza significherebbero nuovi malati da Covid, situazione questa per me e per i molisani inaccettabile e intollerabile”. Lo afferma la consigliera di Prima il Molise in Regione, Aida Romagnuolo, in merito al presunto rimpiazzo di migranti presso il centro d’accoglienza di Campolieto.

“Noi amministratori regionali – sottolinea Romagnuolo - pagati anche per questo, abbiamo il dovere di tutelare i nostri cittadini molisani e il nostro territorio. In questi giorni, assistiamo ad una virulenta ripresa dei contagi Covid in Molise, anche da parte di chi ha trascorso le vacanze all'estero, e pertanto, dobbiamo pensare innanzitutto alla loro incolumità anche per la carenza di strutture sanitarie adeguate. Dalle ultime notizie che si apprendono sulla stampa molisana, si rileva l'ultima e gravissima fuga di tre migranti positivi al Covid dalla struttura di Campomarino, mentre altri sono scappati dal centro di Isernia e quindi, si desume che stanno liberamente circolando in tutti i comuni della nostra Regione. Inoltre, ed è notizia di queste ore, sembra che a Campolieto arriveranno ulteriori cinquanta migranti da Lampedusa per rimpiazzare i fuggitivi. E no, adesso basta". L’auspicio della pasionaria è che il governatore Toma assuma una posizione ancora più ferma e dura nei confronti del Governo nazionale “perché non possiamo correre ulteriori gravi rischi dovuti alla presenza di immigrati tunisini che poi risultano positivi al Covid e che regolarmente scappano. Adesso - ha concluso Romagnuolo - bisogna serrare le fila per salvaguardare la salute dei molisani”.

