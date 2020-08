Autismo, a Isernia mancano strutture: Calenda incalza la Regione

La presidente della IV Commissione evidenzia la necessità di sostenere i pazienti e le loro famiglie: “Necessario avviare tavoli di discussione”



ISERNIA. A Isernia come nel resto della provincia mancano strutture specializzate in grado di rispondere ai bisogni delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie.

“Nel territorio della provincia di Isernia - fa notare il presidente della quarta commissione consiliare della Regione Molise, Filomena Calenda - non esiste una struttura specializzata per la diagnosi e il trattamento dei disturbi connessi all’autismo. Nonostante un aumento di casi - spiega ancora il presidente Calenda - la Regione non ha mai pensato di realizzare un centro socio educativo che prendesse in carico tali soggetti.

Le famiglie sono costrette a rivolgersi a presidi fuori dai confini provinciali e qualche volta anche extra regionali. Le linee guida internazionali prevedono dei criteri di intervento multidisciplinari e la legge nazionale, la numero 134 del 2015 inserisce lo spettro dell'autismo tra i Lea e la stessa norma prevede che le regioni debbano avere competenze relative alla diagnosi alla cura e al trattamento dei singoli casi. In Molise –chiosa co molto rammarico il presidente - ancora nulla è stato fatto per attivare misure e terapie a valere sulle risorse dei Lea”.

Per questo il presidente Calenda ha esortato, con una nota inviata alla Regione e alle istituzioni competenti, risposte per le tante istanze che arrivano dal territorio. Nel contempo, sempre secondo il la consigliera sarebbe necessario avviare dei tavoli di discussione e concertazione per individuare, in primis le problematiche ai bisogni della popolazione che vive tali condizioni e successivamente individuare soluzioni e strategie migliori per garantire un servizio migliore, che ponga al centro del problema il paziente e la sua famiglia.

