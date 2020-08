Trasporti, dalla Regione soldi alle imprese ma disattesi gli impegni con i lavoratori: la denuncia

Sindacati di categoria sul piede di guerra nei confronti di Atm e Gtm che non avrebbero dato seguito a quanto deciso nel corso di un contro tra le parti. L’avvertimento all’assessore Pallante

CAMPOBASSO. Nonostante gli impegni assunti e i soldi ricevuti, i lavoratori del trasporto pubblico molisano sono rimasti a bocca asciutta. E, per il tramite dei sindacati di categoria, tornano sul piede di guerra.

Le sigle Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal, - con una nota congiunta – denunciano come la Regione Molise, con determina dirigenziale n.4148 del 7 agosto scorso, abbia provveduto ad erogare nei confronti delle aziende di trasporto complessivi 1,9 milioni di euro, “corrispondente al 97 per cento delle fatture emesse dalle stesse, che contemplano ben il 70 per cento delle corse contrattualizzate e non svolte a causa dell’emergenza Covid”.

Delle ingenti somme – proseguono i sindacati – “1,4 milioni sono andati alle sole Atm e Sati”. Ma, a fronte di tale “straordinario regalo”, non si è proceduto “al ripristino della puntualità e della regolarità nel pagamento degli stipendi e all’anticipo delle somme che saranno erogate a titolo di ammortizzatore sociale dall’Inps”, così come stabilito nel corso di una riunione alla presenza delle parti, compresa la Regione con l’assessore Pallante.

“Nello specifico – incalzano le sigle di categoria - le aziende si erano impegnate ad onorare il pagamento delle retribuzioni di luglio entro la ‘data convenzionale’ (e non contrattuale) del 12 agosto. Impegno bene o male onorato da tutte le imprese, tranne da ATM e GTM. La prima ha, infatti, pagato le retribuzioni soltanto oggi e, da quanto ci risulta, esclusivamente nei confronti di coloro che come ogni mese hanno attivato l’usuale provvedimento di ingiunzione (decreto ingiuntivo). La seconda è tuttora inadempiente nel pagamento ai propri dipendenti delle retribuzioni di luglio e della XIV mensilità”.

Poi l’affondo: “E’ il caso di rammentare che stiamo parlando di quella stessa impresa (la Gtm srl) che si appresterebbe a gestire per circa 20 anni il trasporto urbano nella città rivierasca, essendosi avvalsa del diritto di prelazione nell’aggiudicazione dell’appalto di project financing, pur classificandosi seconda nella graduatoria di gara alle spalle della lombarda Air Pullman”.

Infine, l’avvertimento: “Di fronte a questa ennesima provocazione e a questa prova di forza, attendiamo le reazioni della Regione e dell’Assessore Pallante. La tregua rischia di finire anche per lui”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!