Terzo mandato e alleanze col PD, Federico: "Non siamo più quelli del Vaffa day"

Respinge le polemiche sull’apertura al terzo mandato e alle alleanze col Partito Democratico alle elezioni amministrative e guarda al futuro. “Non siamo più quelli del ‘Vaffanculo’ – dichiara il portavoce 5Stelle alla Camera sulla sua pagina facebook –, ora la vera battaglia è contro i sovranisti

CAMPOBASSO. Torna su una recente intervista rilasciata a Primo Piano Molise il parlamentare 5Stelle Antonio Federico, per difendere la doppia scelta, ratificata con voto degli attivisti sulla piattaforma Rousseau, di aprire alla possibilità di un terzo mandato e alle alleanze con i partiti tradizionali (in primis il PD) alle elezioni amministrative previste in autunno.

Federico guarda al futuro e ripercorre la storia del Movimento 5Stelle. Dal V-Day di Bologna alle battaglie contro i privilegi della politica. Oggi che i 5Stelle sono la principale forza di governo del Paese le cose sono cambiate radicalmente.

Per Federico non serve più rivendicare solo l’onestà. “Servono competenze, professionalità, esperienza, confronto. Capacità che non si improvvisano – scrive - ma che si devono costruire, con umiltà e lavoro. Urlare alla pancia del Paese non lo condividevo quando magari poteva portarci qualche voto, figurarsi adesso che siamo forza di Governo e dobbiamo rispondere a tutti con serietà, affidabilità e concretezza. Continuare a mantenere alti steccati a difesa di un purismo autocelebrativo e di una narrazione che vede tutti gli altri come il male assoluto non serve. Mi rendo conto – continua Federico - che tutto questo è difficile, ma costruire è sempre più complicato di distruggere. Siamo nati con un "Vaffanculo" che voleva dire basta attendere che qualcuno risolva i nostri problemi o si occupi eticamente della cosa pubblica, ma piuttosto organizziamoci sui territori, facciamo proposte, facciamo rete ed entriamo nelle Istituzioni da cittadini liberi. Lo abbiamo fatto a tutti i livelli. Ora – conclude il parlamentare - dobbiamo guardare avanti con la consapevolezza dei nostri dieci anni di storia e l'umiltà dei nostri primi passi. I prossimi mesi porteranno sicuramente dei grandi cambiamenti. Facciamoci trovare pronti”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!