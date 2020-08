La Prefettura chiude il Cas di Campomarino ma quasi tutti i migranti sono già fuggiti. Il sindaco: "Meglio tardi che mai"

Pier Donato Silvestri commenta con soddisfazione la decisione presa dal prefetto di trasferire i migranti tunisini dallo Sweet Dreams al Centro di accoglienza di Campolieto. L’evacuazione è stata compiuta questa mattina da un nutrito cordone di forze dell’ordine che ha scortato i pochi ospiti rimasti all’interno della struttura, verso la zona più interna della regione. La maggioranza di coloro che a fine luglio avevano trovato alloggio nella struttura del lido, per la precisione 83 tunisini, sono fuggiti e hanno fotto perdere le loro tracce

CAMPOMARINO. Chiusa la stalla quando i buoi sono già scappati. E’ quanto accaduto a Campomarino dove questa mattina le forze dell’ordine hanno scortato i pochi tunisini rimasti nell’ex albergo del centro adriatico, in direzione del Cas di Campolieto. Dopo meno di un mese dall’arrivo di 83 migranti nell’ex albergo del litorale, si conclude una pagina nera nella gestione dell’accoglienza in Molise.

Circa 50 sono coloro che in queste settimane sono scappati dal centro e hanno fatto perdere le loro tracce. Fuggiti con ogni probabilità nelle campagne del Gargano, potrebbero essere stati reclutati dalla criminalità organizzata che controlla il territorio. Nel frattempo da oggi lo Sweet Dreams si è svuotato, così come voleva il sindaco Pier Donato Silvestri. Lo abbiamo contattato telefonicamente e ha commentato con soddisfazione il provvedimento dell’autorità di governo. “Seppure non siamo stati avvertiti tempestivamente dell’evacuazione, siamo comunque soddisfatti perché le nostre regioni sono state ascoltate”. Il Comune nei giorni scorsi aveva anche presentato un esposto al Tar contro la decisione di dirottare i migranti allo Sweet Dreams, dando formale incarico all’avvocato Massimo Romano.

Ora, in virtù della marcia indietro del governo, quel ricorso potrebbe anche essere ritirato ma prima il sindaco vuole attendere una comunicazione ufficiale che spieghi le motivazioni del cambio di marcia. Nel ricorso alla magistratura amministrativa il Comune aveva palesato la non idoneità della struttura ad ospitare i migranti, la mancanza di requisiti di sicurezza e il pericolo di contagio in ambienti ristretti per un numero elevato di ospiti. E’ possibile quindi che la Prefettura abbia compreso e autorizzato il trasferimento in altro luogo dei migranti, per evitare conseguenze ancor più spiacevoli.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!