Amministrative 2020, il Pd dice sì all’alleanza con il Movimento 5 Stelle

Pronto a rinunciare finanche al simbolo. L’esito della Direzione regionale dem svoltasi ieri

CAMPOBASSO. L’alleanza “s’ha da fare”. La citazione manzoniana per annunciare la decisione del Partito democratico del Molise di correre insieme al Movimento Cinque Stelle alle prossime Amministrative.

Questo l’esito della direzione regionale, svoltasi ieri, che nella sostanza ha aperto all’alleanza tra le due forze politiche, sulla scia dell’unione ormai sperimentata a livello nazionale. Ma c’è di più: i dem sono pronti anche a rinunciare al simbolo.

“Durante l’incontro – recita una nota ufficiale del partito - è stata unanimemente ribadita l’esigenza, per le prossime elezioni amministrative del 21 settembre, di favorire la costruzione di un campo di centro sinistra che vedrà il Partito Democratico impegnato a favorire alleanze politiche e programmatiche con il Movimento Cinque Stelle.

L'alleanza sarà aperta ad associazioni e movimenti civici che vorranno condividere le linee programmatiche individuate portando il loro prezioso contributo. Il Partito Democratico si dichiara pronto a rinunciare anche al proprio simbolo, in queste elezioni amministrative, mettendosi a disposizione di quei progetti civici che garantiranno una visione della politica come servizio per la comunità”.

