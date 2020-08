Il virus colpisce ancora: 5 nuovi contagi, allarme dall'estero e da fuori regione

L'Asrem: dobbiamo circoscrivere il problema dei rientri

CAMPOBASSO. Nel giorno in cui l'Italia tocca il suo massimo storico, con 642 contagi, dal 23 maggio scorso, anche il Molise purtroppo non fa eccezione. Cinque nuovi casi, di cui 4 a Sant'Elia a Pianisi, nuovo cluster di marca lombarda dopo che tre parenti di un'anziana, provenienti da Lecco, sono risultati positivi al Covid-19. Anche la donna è risultata contagiata, al punto da richiedere il ricovero in Malattie Infettive, dopo giorni in cui il reparto era rimasto privo di pazienti. Quinto e ultimo caso del giorno - su un totale di 290 tamponi processati dall'Asrem - una persona residente a Campobasso di nazionalità ucraina. Il totale dei positivi asintomatici ammonta dunque a 54, cui bisogna aggiungere la pensionata di Sant'Elia ricoverata al Cardarelli. Sono invece lievitate a 93 le persone in isolamento.

Da parte del direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano arriva pertanto la raccomandazione a tutti i cittadini, di rientro dall'estero o da fuori regione, di censirsi e dare l'opportunità all'Azienda sanitaria del Molise di verificare e cfare i controlli del caso.

