Basso Molise con i rubinetti a secco in piena estate, Manzo: "Regione incapace di programmare"

Numerosi comuni in piena estate lasciati sen'acqua con turisti in fuga in preda all'esasperazione. Una emergenza che annualmente si ripete e per la quale non sembra esserci soluzione definitiva. La portavoce 5Stelle si unisce ai sindaci e chiede che ci sia finalmente programmazione sulla gestione della risorsa idrica

CAMPOBASSO. "In Molise i cittadini restano senza acqua, privati di un diritto". E'quanto sta avvenendo da giorni in numerosi comuni del medio basso Biferno e lo denuncia con forza la consigliera regionale dei 5Stelle Patrizia Manzo. "Eppure - sostiene - la nostra terra ci ha fornito una risorsa naturale in abbondanza ma, evidentemente, non siamo stati capaci di usarla in modo sostenibile. È indubbio che ognuno di noi debba tenere un comportamento responsabile ma la politica, per consentire di usufruire di un diritto, ha un dovere: deve rimettere al centro un tema fondamentale di bene comune.

È impensabile . spiega la portavoce 5Stelle a palazzo D'Aimmo - e non più sostenibile un organo di rappresentanza che non discuta mai di programmazione e pianificazione di un bene pubblico quale è l'acqua. Ricordo la questione delle nomine nel cda di Molise Acque ma si dimentica che spetta al Consiglio regionale la programmazione della gestione della risorsa. Il dibattito è incentrato sempre e inesorabilmente su altro: poltrone, strapuntini, deleghe!

Da anni - aggiunge - mi occupo del tema, a me molto caro in quanto vitale. Ricordo, come esempio, l'interrogazione sui controlli della qualità dell'acqua (2016), il dibattito sul territorio sollevato su Egam (2015) col coinvolgimento dei sindaci, delle associazioni, della struttura regionale, dei consigli comunali e di quello regionale, le interrogazioni parlamentari e regionali su acquedotto molisano centrale (2016, 2019), quella sul lago di Occhito (2019), gli accessi agli atti recenti sulla capacità della nostra risorsa (2020) o i verbali delle riunioni per cedere acqua del Liscione alla Puglia (2020), il deliberato poi diventato legge sul principio di acqua pubblica bene comune (2015).

Queste sono solo alcune delle iniziative portate avanti dall'opposizione. La tutela dell'acqua, tuttavia, va affrontata con partecipazione e coinvolgimento di tutti, con intelligenza collettiva.

Bene l’azione messa in campo dai sindaci che stanno facendo sentire forte il loro dissenso in rappresentanza delle loro comunità. È con loro - conclude Patrizia Manzo - che occorre pianificare le giuste risorse per interventi infrastrutturali per ridurre le perdite e perseguire un ciclo virtuoso di uso dell'acqua".

