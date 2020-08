Il virus non si ferma: 2 nuovi contagi da fuori regione e caos all'ufficio postale

Tornano dalla Toscana e dalla Sardegna e riportano il Covid. In via Pietrunto a Campobasso chiusa temporaneamente la filiale delle Poste per sanificare i locali dopo l'accertamento di una impiegata risultata positiva

CAMPOBASSO. Il contagio di ritorno continua a non risparmiare il Molise, seppur con numeri limitati. Due nuovi casi oggi, uno a Termoli rientrato dalla Sardegna e uno a Filignano, di ritorno da Firenze: a dimostrazione che il Covid, da fuori regione, purtroppo continua a fare breccia. Sono 208 i tamponi processati, per un totale di 29.696 dall'inizio dell'emergenza; 56 in tutto i cai accertati attuali, con 113 persone in isolamento. La buona notizia, invece, è la guarigione di una persona appartenente al cosiddetto cluster venezuelano di Campobasso.

Sempre nel capoluogo pentro, si segnala stamani la temporanea chiusura dell'ufficio postale di via Pietrunto, dove lavora la madre - risultata a sua volta positiva - di un giovane rientrato dalla Grecia e positivo al tampone. Dopo la sanificazione dei locali e la ripresa delle attività nel pomeriggio, sarebbero almeno cinque le persone in isolamento tra i colleghi che sono stati a più stretto contatto con la donna.

