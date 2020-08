Piscina comunale, si parte…ma a Castel di Sangro

A Isernia si attende ancora il bando per l’appalto dei lavori, nel vicino Abruzzo apre il cantiere per la struttura semi-olimpionica da 8 milioni di euro



CASTEL DI SANGRO. Mentre a Isernia si aspetta ancora il bando per l’appalto dei lavori, una buona notizia per gli appassionati del nuoto arriva dalla vicina Castel di Sangro, dove è prevista per la prossima settimana la posa della prima pietra della nuova piscina comunale semi-olimpionica.

Un’opera attesa da tempo anche dai tanti molisani che vivono nei centri al confine con l’Abruzzo. Come riferisce il quotidiano ‘Il Centro’, dopo l'affidamento delle opere al consorzio Ati di Roma, il Comune ha dato il via libera all’apertura del cantiere per la costruzione di una struttura che prevede un investimento di 8 milioni di euro. “Un risultato veramente grande – ha dichiarato a ‘Il Centro’ il sindaco Angelo Caruso - conseguito con l'impegno straordinario di tutto il settore tecnico del Comune. La città, nel giro di un anno e mezzo, avrà finalmente un moderno complesso sportivo che sarà in grado di assecondare un’esigenza manifestata da 60 anni dai cittadini. L’investimento è oneroso ma ne vale la pena, poiché tra i principali obiettivi ci sarà quello di offrire a tante famiglie la possibilità di praticare il nuoto qui a Castel di Sangro, senza dover andare a Sulmona o a Isernia”.

L'edificio polivalente conterrà due piscine, una sportiva e l’altra ludica, e consentirà di dare lavoro a venti persone. Il progetto, finanziato con i fondi Masterplan Abruzzo-Patti per il Sud, si pone come impianto sportivo strategico di completamento del Centro turistico integrato, ovvero una zona dotata di notevoli e qualificati impianti sportivi, a partire dallo stadio di calcio Patini, il Centro federale tennis, Palasport e il Parco acquatico. Il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’impianto sportivo fu pubblicato nel giugno del 2018 e, dopo poco più di due anni, finalmente sta per aprire il cantiere di un'opera che si annuncia come una delle attrazioni turistiche più importanti dell’Alto Sangro.

Le dimensioni saranno quelle previste dal Coni, con le caratteristiche di una piscina semi-olimpionica: 50 metri di lunghezza, 2 metri e mezzo di larghezza delle corsie, 25/28 gradi di temperatura dell'acqua e almeno 2 metri di profondità.

E Isernia?

