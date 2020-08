Coronavirus, Rt ancora a zero in Molise: nessun focolaio interno. Toma: tutto sotto controllo

Il governatore commenta i dati sull’indice di contagiosità e invita i cittadini a mantenere comportamenti prudenti

CAMPOBASSO. Contagi da Covid in salita in Italia. Questo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Istituto superiore di sanità, con rifermento al periodo 10-16 agosto.

L’ormai famigerato indice Rt, che indica il numero medio di infezioni generate da una persona infetta, supera il valore 1 in 5 regioni del Belpaese (Umbria, Abruzzo, Veneto, Lombardia e Campania), facendo registrare una media pari a 0,83.

Il Molise figura però in fondo alla classifica insieme alla Basilicata, con indice fermo ancora a zero.

Una situazione commentata dal governatore Donato Toma che, seppur soddisfatto del dato, invita i cittadini molisani a mantenere comportamenti prudenti.

“Non abbiamo focolai interni, - afferma il presidente della Regione - i positivi sono dovuti unicamente ai rientri da vacanze all’estero, che abbiamo identificato e stiamo seguendo con attenzione. Il Molise è sano e dobbiamo continuare a mettere in pratica i comportamenti corretti che ci hanno portato a contenere la diffusione in tutti questi mesi: indossiamo la mascherina, manteniamo le giuste distanze e laviamo spesso le mani. Come Regione – conclude - stiamo proseguendo a monitorare tutto e a proteggere il Molise e i molisani con azioni concrete ed efficaci. Continuiamo così, #perbene”.

