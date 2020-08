A spasso col Covid: turista romagnolo porta il contagio a Termoli

L'uomo, asintomatico, porta così a 57 i positivi in Molise. Sempre uno il ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli: si tratta di un'anziana di Sant'Elia a Pianisi

CAMPOBASSO. Contagio aumentato di un solo caso, rispetto a ieri, in Molise. Si tratta di un turista proveniente da Rimini, venuto in vacanza a Termoli, che è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone. Sono stati 200 i test processati oggi dall'Asrem: attualmente sono dunque 57 i contagi accertati in Molise, mentre le persone in isolamento ammontano a 117. Nei 200 tamponi odierni una gran parte è riconducibile ai contatti dei due positivi di ieri (uno a Termoli rientrato dalla Sardegna e uno a Filignano, di ritorno da Firenze). Il virus, in Molise, continua dunque a essere importato dall'esterno, con contagi di ritorno per effetto di residenti tornati dalle vacanze. Assenti, invece, come sottolineato stamani dal governatore Toma, focolai locali. Sempre valido, infine, l'invito del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, a segnalarsi spontaneamente una volta rientrati in Molise per facilitare, ove necessario, i controlli del caso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!