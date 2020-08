Comunali di settembre, 20 Comuni al voto: tutte le liste

Pagina 1 di 20

Nomi e liste in aggiornamento. Ad Agnone corsa a tre: Pd e Cinque Stelle non trovano l'accordo, sfideranno il centrodestra di Agostino Iannelli rispettivamente con Vincenzo Scarano e Daniele Saia

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste in corsa alle Comunali del 20 e 21 settembre prossimi. Venti i comuni al voto in Molise, 11 in provincia di Campobasso e 9 in quella di Isernia. Tra i candidati sindaci spicca il nome dell'ex presidente della Provincia di Campobasso Rosario De Matteis, in corsa per la fascia tricolore nella sua San Giuliano del Sannio. A Montenero di Bisaccia l'ex presidente della provincia di Campobasso Nicola D'Ascanio, oggi vicino ai Cinque Stelle, trova l'accordo con il segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla e candida il figlio Roberto a sostegno di Fabio De Risio medico odontoiatra, che sfiderà l'assessore uscente e vicepresidente della provincia di Campobasso Simona Contucci, in quota centrodestra.



Ad Agnone è corsa a tre: il vicecomandante della polizia municipale di Isernia, Agostino Iannelli, per il centrodestra, Daniele Saia del Pd, e Vincenzo Scarano, lista civica con l'appoggio del M5s di Andrea Greco.

A Bojano saranno due i candidati a contendersi la poltrona di primo cittadino: la moglie del consigliere regionale di Orgoglio Molise Gianluca Cefaratti, Mariacristina Spina, sostenuta anche dall'ex sindaco Antonio Silvestri e dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone; e il dirigente scolastico in pensione Carmine Ruscetta, sostenuto dal consigliere regionale di Forza Italia Armandino D'Egidio, dall'ex assessore Angela Fusco Perrella e dal figlio Carlo e da pezzi del Pd.

Ma vediamo le liste, una per una.

Provincia di Campobasso

BOJANO

1) Candidato sindaco Mariacristina Spina



Micone Salvatore

Scinocca Saverio

Zuccarino Carmen

Bernardo Lucio

Malatesta Ruben

Iadarola Sabina

Policella Gaetano

Ritota Roberto

Gasbarro Luciana

Risi Giuseppe

Viglianti Elvira

Rico Moreno



2) Candidato sindaco Carmine Ruscetta - Benvenuta Bojano



Giovanni Marro detto Gianni

Romeo D'Andrea detto Romino

Carmen Elisa Romano

Nicola Malatesta

Vincenzo Feraiorni detto Enzo

Raffaella Columbro

Remo Perrella detto Zio

Carmine Prioriello

Anna Carmen Perrella

Antonio Bartolomeo Petrarca

Liberato Gentile

Antonella Spina