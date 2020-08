Locali della Guardia medica di Termoli inidonei: Fontana si unisce alla battaglia di Fernanda Florio

Nessuna garanzia di sicurezza per il personale e per i pazienti Il portavoce 5Stelle a Palazzo D’Aimmo definisce “vergognose” le condizioni dei locali e accusa Asrem e Regione: "Il Covid non è andato in ferie"

TERMOLI. I locali destinati alla Guardia medica inadeguati, mancano trige e pre-triage per scongiurare possibili contagi e il personale medico costretto a lavorare senza tutele; la vicenda è balzata alla cronaca in seguito alla protesta della dottoressa Fernanda Florio, che ha avuto il coraggio di denunciare i rischi legati allo svolgimento del delicato lavoro di assistenza ai numerosi pazienti e turisti che si trovano in città.

Ieri si è recato sul posto Valerio Fontana, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha espresso solidarietà al medico che “ha subito - dichiara il portavoce pentastellato - sulla sua pelle la superficialità con cui la Regione ha affrontato l’emergenza Covid. Ha contratto il virus, prestando servizio con il 118 ed ora, lavorando in condizioni a dir poco precarie, è di nuovo a rischio”.

“Posso confermare – spiega Fontana – che i locali destinati alla Guardia medica sono completamente inadeguati. Lo sarebbero già in tempi "di pace", figuriamoci in piena emergenza sanitaria; mancano triage e pre-triage, condizioni minime essenziali per scongiurare possibili contagi.

Dal canto mio, oltre ad esprimere piena solidarietà a chi si prodiga con grande abnegazione per la salute dei cittadini, ho promesso alla dottoressa che porterò quanto prima la questione in Consiglio regionale.

Trovo comunque incomprensibile – continua l’esponente politico termolese - che in condizioni di emergenza l’assise regionale resti chiusa. Il Covid non è andato in ferie, i problemi dei molisani neanche. Perché la politica dovrebbe fare il contrario?” si chiede Fontana.

”Perché la Guardia medica non torna immediatamente nella sua sede naturale, ovvero all’Ospedale San Timoteo, dove sarebbe garantito l'opportuno filtro del pre-triage? Questo – conclude Valerio Fontana - è l’ennesimo attacco alla sanità pubblica del basso Molise, per di più in un periodo delicato, in cui l'utenza è aumentata con i turisti. Un attacco che non sono disposto a tollerare. La dottoressa Florio può stare tranquilla: da oggi non è più sola in questa sacrosanta battaglia.”

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!