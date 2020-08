Isernia, Presidio culturale chiuso. Carrino tuona: da Cotugno annunci impraticabili

Il consigliere provinciale del Pd: dall’assessore nessuna soluzione, non ci sono fondi per la spesa corrente utilizzabili per ripristinare i servizi

ISERNIA. “Se fosse vero che c’erano 2 milioni di euro nell’ambito del Patto per il Molise da destinare subito al settore cultura della provincia, non avrebbe avuto alcun senso disdire il protocollo tra Regione ed ente di via Berta lo scorso 4 giugno per poi doverlo riattivare mesi dopo, inibendo i musei ai turisti e provocando un gravissimo d’anno d’immagine al territorio”.

È lapidario Cristofaro Carrino, consigliere provinciale del Pd, sulla chiusura del Presidio turistico e culturale della provincia di Isernia, con le sue cinque articolazioni (Presidio turistico, osservatorio astronomico ‘Leopoldo Del Re’ a San Pietro Avellana, Museo dei Costumi del Molise, biblioteca ‘Mommsen’ e Centro europeo di ricerche preistoriche), nel rispondere all’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno. Questi, su ‘Molise Protagonista, di recente ha parlato di fondi immediatamente disponibili per garantire sussistenza gestionale nei prossimi tre anni e un rilancio completo dell’offerta turistica provinciale, integrata all’operatività del Piano straordinario del Turismo regionale.

Carrino, che è stato il fautore dell’attivazione del Musec con il governo regionale a guida Paolo di Laura Frattura, ricorda come la struttura sia un autentico gioiellino per Isernia e l’intera regione, e come turisti siano giunti anche dall’estero, nelle scorse settimane, trovando i battenti miseramente chiusi. E ricorda anche la questione dei 2 milioni di euro di cui ha parlato Cotugno. “Si tratta di risorse inerenti a un progetto redatto dalla responsabile del Presidio turistico e culturale, Emilia Vitullo dal titolo ‘Viaggi nella cultura’, che ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro nell’ambito del Patto per il Molise. Ma Cotugno forse dimentica, ammesso che lo sappia, che di spese correnti, tra quelle somme, c’è poco o nulla. Dunque la soluzione non può essere affatto quella, nonostante i suoi annunci”.

Sulla questione, lo scorso 12 agosto, era intervenuto per primo il Pd di Isernia, sottolineando la scarsa lungimiranza politica chi dapprima finanzia un progetto e poi decide di chiudere la struttura che avrebbe dovuto attuarlo. “Che ne sarà ora dell’iniziativa? Chi fine faranno i 2 milioni di euro?”, si chiedevano dal Partito Democratico.

Domande ancora senza risposta, almeno fino al Consiglio provinciale ad hoc che dovrebbe tenersi giovedì prossimo, 27 agosto. Nel corso del quale Carrino fin d’ora promette battaglia.

