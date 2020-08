Allarme topi in città, l'affondo di Annuario

Il capogruppo di Fratelli d'Italia incalza l'assessore all'Ambiente: fare chiarezza sulla derattizzazione

CAMPOBASSO. Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, torna sul tema dei ratti in città. Dopo la segnalazione dello scorso 22 luglio con una generica risposta da parte dell’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, il consigliere Annuario afferma come “oltre all’episodio della presenza dei ratti di questa mattina, domenica 23 agosto, altri episodi siano stati segnalati nei giorni scorsi”.

“Le segnalazioni della presenza dei ratti continuano ad arrivare – prosegue Mario Annuario – La paura insiste nei cittadini, anche per via del caldo che costringe le persone a tener aperte le finestre”.

“Quello che chiediamo all’assessore al ramo – precisa e conclude Annuario – è una risposta esaustiva. Vogliamo sapere, in sostanza, quando e in quali zone è stata effettuata la derattizzazione e se sono in programma altri interventi, mettendo a conoscenza i cittadini di giorni e luoghi in cui la derattizzazione è stata fatta o verrà eseguita”.

