Isernia, il Ragioneria trasloca a San Leucio

ISERNIA. Saranno ospitati nei locali di Starda comunale San Leucio 105, alle spalle del Grand Hotel Europa, gli studenti dell’Istituto tecnico Ragioneria ‘Fermi’ di Isernia. I locali, che ospitavano l’Agenzia delle Entrate e il bar ‘La Fenice’, sono di proprietà della famiglia Ionata, proprietaria della struttura alberghiera adiacente: sono dunque loro, come spiegato dal presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, ad averla spuntata su altre tre manifestazioni di interesse giunte in via Berta per la messa a disposizione di locali idonei ad ospitare gli allievi della scuola superiore, interessata da lavori di adeguamento sismico.

Come recitava il bando dell’ente, la superficie necessaria presunta è di circa 800 metri quadrati per ospitare 3 laboratori, 13 aule, 1 sala professori, 1 per il personale Ata e 9 servizi igienici (da dividere tra insegnanti, personale, maschi, femmine e portatori di handicap.

Gli allievi del Geometra, invece, saranno ospitati presso la sede dell’Itis Mattei in viale dei Pentri - trattandosi di istituto comprensivo che include appunto anche il Ragioneria-Geometra – in alcuni spazi liberi, rimasti inutilizzati. Il presidente Ricci rende nota anche la soluzione per le aule mancanti del liceo Majorana-Fascitelli, che saranno realizzate presso la palestra dell’ex scuola media Andrea d’Isernia, comunicante appunto con la sede del Classico.

L’ente di via Berta, com’è noto, ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 500mila euro per per l’adeguamento di tutti gli edifici scolastici della provincia. Ma trattandosi di ben nove istituti, Ricci sarà quasi certamente costretto a bussare a denari presso la Regione.

