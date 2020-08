Migranti, parte a Venafro il progetto ‘Molise verso l’integrazione’

Realizzato nell’ambito del fondo Fami, nasce dalla consapevolezza che l’immigrazione è un’esigenza demografica ed economica: una speranza per molti individui alla ricerca di un modo per migliorare le proprie condizioni di vita

VENAFRO. Il presidente dell’Ambito territoriale sociale di Venafro, Angela Maria Tommasone, rende noto che sta muovendo i primi passi, nel territorio della Provincia di Isernia, il Progetto MOVIT-Molise Verso l’InTegrazione, realizzato nell’ambito del Fondo FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020.

L’idea, ma soprattutto la necessità di portare avanti questo Progetto, nasce dalla consapevolezza che l’immigrazione è un’esigenza demografica ed economica e, accompagnata all’integrazione, diventa una speranza per molti individui alla ricerca di un modo per migliorare le proprie condizioni di vita. Supervisionato dalla Prefettura di Isernia e supportato dalla Cooperativa NuovAssistenza Onlus, il progetto è stato attivato presso i tre Ambiti Sociali di Isernia, Venafro e Agnone; con esso si intende creare una rete di supporto e sostegno a tutti i migranti presenti sul nostro territorio e in particolar modo agli ex beneficiari Sprar, oggi Siproimi.

Gli obiettivi primari sono:

- Accompagnare gli stranieri in percorsi di formazione e avviamento all’autonomia sociale e lavorativa;

- Creare una cultura del territorio grazie alla collaborazione dei ragazzi già presenti;

- Riscoprire gli antichi mestieri locali e formare i beneficiari del progetto attraverso laboratori con l’aiuto delle associazioni del territorio;

- Migliorare le conoscenze degli attori istituzionali sui temi delle migrazioni e della protezione internazionale;

- Coinvolgere e sensibilizzare la comunità sui temi dell’integrazione dei migranti.

Oltre alla presenza dei tre sportelli attivati presso gli Ambiti, verrà costituita un’unità mobile, composta da un’equipe di operatori specializzati, che attuerà un servizio itinerante presso i Comuni che presentano difficoltà di spostamento verso gli sportelli fissi. Il progetto, inoltre, verrà monitorato e valutato dall’Università del Molise per verificarne i parametri d’impatto e i risultati.

Lo sportello di Venafro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00, con la presenza di un’equipe specializzata.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!